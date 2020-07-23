В ДНР за сутки 25 новых случаев коронавируса

23 Июль 2020 2020-07-23T12:54:04+03:00

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Врачи ДНР за минувшие сутки диагностировали коронавирусную инфекцию у 25 человек.

- За последние сутки в Донецкой Народной Республике 25 новых случаев COVID-19, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Болезнь диагностирована, в том числе, у двух граждан, прибывших из Украины 17 июля. Другие положительные результаты тестов получены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, все получают необходимую медицинскую помощь. Также за последние сутки выздоровели 15 человек.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU