2020-07-23T09:28:10+03:00
Политика

Владимир Корнилов: "Заявлением о денонсации Минска Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России"

Владимир Владимирович прокомментировал решение Верховной рады Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обстрелы Республик не прекращаются.Обстрелы Республик не прекращаются.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Политолог,историк Владимир Корнилов прокомментировал непрекращающиеся обстрелы со стороны Украины

- Решать вопрос нужно в дипломатической плоскости. Ясно, что Украину нужно принуждать к миру. Должны это делать Россия и Запад, - сказал он. - В этой связи я очень удивлен весьма вялой реакции России на первое законодательное официальное решение о выходе Украины из Минских соглашений. Мы и до этого не раз слышали от украинских деятелей, что Минск устарел, что он их не устраивает. Украина сейчас дала все карты в руки Республикам и России, когда Верховная рада впервые, и я это подчеркиваю, заявила о денонсации Минска и закрепила пункты о досрочных выборах, прямо противоречащие Минским соглашениям.

Нужна была немедленная реакция, созыв Совета Безопасности ООН, считает Владимир Владимирович.

- Минск закреплен Совбезом, как мы помним и, конечно, нужна была срочная трехсторонняя встреча с тем, чтобы уже Запад запрашивал Украину, что это значит. Я очень удивлен, что на это нет громкой официальной реакции. Вот такими методами и нужно воздействовать на Украину, - заметил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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