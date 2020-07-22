Погода на день в Донецке: 23 июля будет солнечно, до +18 градусов

22 Июль 2020 2020-07-22T23:29:56+03:00

23 июля в Донецке будет солнечно, до +18 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке будет дуть северный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 23 июля будет немного облачно. Без осадков. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется от 16 до 18 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. На Панкратия и Кирилла пробуют первые огурцы с грядки. В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

По прогнозам синоптиков, 24 июля в Донецке и ДНР будет небольшая облачность, на пару градусов станет теплее.

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ИСТОЧНИК KP.RU