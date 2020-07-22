Погода в Луганске на день: 23 июля ожидается переменная облачность, до 28 градусов тепла

22 Июль 2020 2020-07-22T23:12:09+03:00

23 июля в Луганске ожидается до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Луганске будет дуть северо-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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23 июля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 24-26 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 13-15 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 24 июля будет сухая и теплая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU