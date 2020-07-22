2020-07-22T19:46:03+03:00
Политика

Украинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца

Он больше 20 часов просил помощи и умер от потери крови
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца. Фото: ucoz.comУкраинские военные не спасли подорвавшегося на мине сослуживца. Фото: ucoz.com
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20 июля под Мариуполем украинские военные в очередной раз пытались проникнуть в Донецкую Народную Республику, однако вышли на минное поле возле собственных позиций. В результате двое боевиков погибли, еще один - получил ранение. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Раненый военнослужащий, матрос Козий, около 20 часов запрашивал своих побратимов о помощи, однако командование бригады так и не решилось его эвакуировать, хотя инцидент случился на украинских позициях. В результате военнослужащий умер от потери крови, - добавили в Управлении Народной милиции.

Это третья вылазка украинских боевиков за последние две недели. Две предыдущие завершились жертвами: три диверсанта погибли на подступах к Горловке 13 июля, еще двое - в районе Широкино 17 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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