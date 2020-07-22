2020-07-22T18:04:42+03:00
Общество

Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец – о повреждении канала Северский Донец - Донбасс: Воду подаем из резервных источников

Объемы подачи воды сокращены во всей Республике
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей НаумецМинистр строительства и ЖКХ ДНР Сергей НаумецФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Повреждения трубопроводов канала Северский Донец - Донбасс под Горловкой привели к сокращению объемов подачи воды на всей территории ДНР. Об этом сегодня сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- После утренних артударов ВСУ по окраинам Горловки получили повреждения напорные трубопроводы канала Северский Донец - Донбасс. Сокращена подача воды насосной станции 3-го подъема. Это повлекло сокращение водоснабжения населённых пунктов в ДНР и на временно подконтрольной Украине территории Донбасса. Повреждённые объекты располагаются в серой зоне, поэтому к ремонтным работам специалисты компании «Вода Донбасса» смогут приступить только после согласования режима безопасности, - сообщил Сергей Наумец.

Министр отметил, что сейчас водоснабжение городов и сел Республики осуществляется из резервных источников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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