В ЛНР выпустили каталог почтовых марок

22 Июль 2020 2020-07-22T17:05:35+03:00

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Госпредприятие «Почта ЛНР» выпустило сувенирное издание «Каталог почтовых марок Луганской Народной Республики 2015 – 2019». Об этом сегодня сообщили на предприятии.

Выпуск издания приурочен к пятилетию со дня специального гашения первой марки «Почты ЛНР», которая была посвящена 100-летнему юбилею выдающегося поэта-песенника Михаила Матусовского.

- Каталог выпущен в виде сувенирного издания для филателистов и всех поклонников почтовой миниатюры Республики. На его страницах представлены названия, даты выпуска, краткие описания, характеристики и изображения всех почтовых марок и блоков, введенных в обращение с 23 июля 2015 года по 27 декабря 2019 года. Мы всегда ориентировались, ориентируемся и в дальнейшем будем ориентироваться на сохранение памяти о выдающихся земляках и истории нашей Отчизны, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU