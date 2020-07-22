2020-07-22T17:05:35+03:00
Общество

В ЛНР выпустили каталог почтовых марок

Сувенирное издание выпустила почта Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В ЛНР выпустили каталог почтовых марок. Фото: ЛИЦВ ЛНР выпустили каталог почтовых марок. Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Госпредприятие «Почта ЛНР» выпустило сувенирное издание «Каталог почтовых марок Луганской Народной Республики 2015 – 2019». Об этом сегодня сообщили на предприятии.

Выпуск издания приурочен к пятилетию со дня специального гашения первой марки «Почты ЛНР», которая была посвящена 100-летнему юбилею выдающегося поэта-песенника Михаила Матусовского.

- Каталог выпущен в виде сувенирного издания для филателистов и всех поклонников почтовой миниатюры Республики. На его страницах представлены названия, даты выпуска, краткие описания, характеристики и изображения всех почтовых марок и блоков, введенных в обращение с 23 июля 2015 года по 27 декабря 2019 года. Мы всегда ориентировались, ориентируемся и в дальнейшем будем ориентироваться на сохранение памяти о выдающихся земляках и истории нашей Отчизны, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В кранах дончан пропала вода

ВСУ повредили главную водную артерию Донбасса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР выпустили каталог почтовых марок
В Донбассе украинские боевики атаковали беспилотник ОБСЕ
В ЛНР 1,7 тысяч водителей привлекли к ответственности за превышение скорости
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ДНР
В кранах дончан пропала вода
Украинские боевики нанесли артудар по Донецку и Горловке
От коронавируса в ДНР проходят лечение 733 человека
От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек
Сегодня в Донецке ко Дню памяти Михаила Лермонтова покажут драму по его пьесе
Погода в Луганске на день: Днем ожидается кратковременный дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 22 июля температура воздуха прогреется до +28
У перешедшего на сторону ДНР киевского силовика взяли тест на коронавирус
Киевские силовики пытались подорвать машину ОБСЕ
Глава Седово Владимир Степура в интервью «Комсомолке» о поселке: «Я мечтаю сделать его курортным – настоящим»
ВСУ задействовали СМИ для подготовки фейковых сюжетов с Донбасса
Украина отправила на военные учения в немецкий Хохенфельс зараженных коронавирусом солдат
Представители ДНР передали Киеву тело третьего украинского диверсанта
За год украинская армия выпустила по ДНР почти 35 тысяч боеприпасов
На одном из крупнейших металлургических заводов Донбасса произошел пожар