2020-07-22T16:00:50+03:00
Политика

В Донбассе украинские боевики атаковали беспилотник ОБСЕ

Они пытаются скрыть от наблюдателей военную технику, запрещенную Минскими соглашениями
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбассе украинские боевики атаковали беспилотник ОБСЕ. Фото: ФейсбукВ Донбассе украинские боевики атаковали беспилотник ОБСЕ. Фото: Фейсбук
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Под Мариуполем украинские военные обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе села Чермалык обстреляли беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

Контролируемый ВСУ Чермалык находится в 22 километрах к северо-востоку от Мариуполя. В окрестностях этого села, по данным разведки ДНР, базируется комплекс радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотниками наблюдателей ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что ВСУ развернули двадцать зенитно-ракетных комплексов в шести городах и селах Донбасса для нейтрализации беспилотников международных наблюдателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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