В Донбассе украинские боевики атаковали беспилотник ОБСЕ
Под Мариуполем украинские военные обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Боевики 36-й отдельной бригады морской пехоты в районе села Чермалык обстреляли беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.
Контролируемый ВСУ Чермалык находится в 22 километрах к северо-востоку от Мариуполя. В окрестностях этого села, по данным разведки ДНР, базируется комплекс радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления беспилотниками наблюдателей ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что ВСУ развернули двадцать зенитно-ракетных комплексов в шести городах и селах Донбасса для нейтрализации беспилотников международных наблюдателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU