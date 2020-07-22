22 Июль 2020 2020-07-22T16:07:05+03:00

В ЛНР 1,7 тысяч водителей привлекли к ответственности за превышение скорости Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сотрудники Госинспекции безопасности дорожного движения МВД ЛНР с начала этого года привлекли к ответственности за превышение скорости больше 1,7 тысяч водителей. Об этом сегодня сообщил Центр общественных связей МВД ЛНР.

- За превышение установленной скорости движения сотрудниками ГИБДД к административной ответственности привлечено 1733 водителя транспортных средств, - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что превышение установленной скорости движения машины от 20 до 40 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей; от 40 до 60 километров в час - от 1 000 до 1 500 рублей. За превышение установленной скорости на величину от 60 до 80 километров в час предусмотрен штраф от 2 000 до 3 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Водителя, превысившего установленную скорость более чем на 80 километров в час, могут оштрафовать на 5 000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на полгода.

ГАИ призвала водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, избегать опасные маневры, обгоны и опережения.

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ИСТОЧНИК KP.RU