22 Июль 2020 2020-07-22T12:26:18+03:00

Украинские боевики нанесли артудар по Донецку и Горловке. Фото: штаб "ООС"

За полтора часа они выпустили больше 120 боеприпасов

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Сегодня, 22 июля, утром вооруженные формирования Украины выпустили больше 120 боеприпасов по Донецку и Горловке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем оказались окрестности Донецка (поселки Александровка, шахты «Трудовская») и Горловки (поселки шахт имени Гагарина, 6/7, Зайцево, Широкая Балка), - говорится в сообщении СЦКК.

За полтора часа украинские боевики выпустили 68 мин калибра 82- и 120 миллиметров, 50 раз выстрелили из орудия бронемашины БМП-2 и пять - из станкового гранатомета. Также пускали в ход стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Такое вот «перемирие».

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ИСТОЧНИК KP.RU