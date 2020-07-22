От коронавируса в ДНР проходят лечении 733 человека
За все время коронавирус в ДНР выявили у 1550 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- Согласно исследованиям, проведенным 21 июля, выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медпомощь, - говорится в сообщении.
Сейчас в ДНР на лечении в стационарах находятся 733 заразившихся коронавирусом, выписаны 725 человек, умерли - 92.
В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU