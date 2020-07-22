22 Июль 2020 2020-07-22T10:50:38+03:00

От коронавируса в ЛНР за сутки не умер ни один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 601 человека

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За все время коронавирус в ЛНР выявили у 601 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 601, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 535 человек. За прошедшие сутки от коронавируса в ЛНР не умер ни один человек. С начала же эпидемии умерли 15 человек.

Минздрав напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU