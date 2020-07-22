Сегодня в Донецке ко Дню памяти Михаила Лермонтова покажут драму по его пьесе

22 Июль 2020 2020-07-22T09:19:33+03:00

Ко Дню памяти Михаила Лермонтова в Донецке покажут драму по его пьесе. Фото: Библиотека Крупской

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Донецкая республиканская библиотека имени Крупской приглашает посмотреть балет-драму «Маскарад» по одноименной пьесе Михаила Лермонтова ко Дню его памяти сегодня, 22 июля. Начало – в 14.00.

- Пьеса была запрещена цензурой, и Лермонтов ее трижды переделывал, но так нигде и не увидел. Причина - резкий выпад против костюмированных балов в доме Энгельгардта, где бывала царская семья, и «дерзости против дам высшей знати», - сообщили в библиотеке имени Крупской.

Уже после смерти поэта, в 1843 году, русский актер Мочалов попытался добиться разрешения на постановку «Маскарада» в свой бенефис, но безуспешно. Почти в полном виде драма увидела свет лишь в 1862 году.

В библиотеке предлагают версию фильма-балета творческого объединения «Экран» 1985 года.

Адрес: улица Артема, 84 (лекционный зал) Справки по телефону: (062) 337-35-68

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ИСТОЧНИК KP.RU