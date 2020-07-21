Погода в Луганске на день: Днем ожидается кратковременный дождь с грозой

21 Июль 2020 2020-07-21T23:23:58+03:00

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По прогнозу синоптиков погода в Луганске 22 июля будет жаркой. Температура воздуха прогреется до 29 градусов тепла.

- На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики. - Температура воздуха ночью 12-17, днем 24-29 градусов тепла.

В Краснодоне, Алчевске, Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

Народный прогноз погоды: В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU