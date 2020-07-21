Погода в Донецке на день: 22 июля температура воздуха прогреется до +28
В среду, 22 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.
- Утром в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня, - говорится в сообщении синоптиков
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 16 градусов тепла, днем станет теплее – до 28 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
Скорость ветра до 4,5 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.
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ИСТОЧНИК KP.RU