Погода в Донецке на день: 22 июля температура воздуха прогреется до +28

21 Июль 2020 2020-07-21T23:19:02+03:00

22 июля в Донецке будет жарко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По прогнозу синоптиков 22 июля в Донецке пройдет без осадков

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В среду, 22 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла.

- Утром в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 16 градусов тепла, днем станет теплее – до 28 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 23 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Скорость ветра до 4,5 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В народе этот день назывался черничным, поскольку с 22 июля начинался сбор черники. По народному поверью, «черника уводит от живота лихо», она «врачует язву желудка, чистит кровь, восстанавливает работу печени». Наши предки заметили, если этот день жаркий, то в декабре следует ожидать сильных холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU