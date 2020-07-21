ВСУ задействовали СМИ для подготовки фейковых сюжетов с Донбасса

21 Июль 2020 2020-07-21T18:45:56+03:00

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Вооруженные формирования Украины для отвлечения внимания от гибели иностранных наемников в Донбассе задействовали средства массовой информации для подготовки фейковых сюжетов. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- С целью подготовки постановочного репортажа об обстреле Станицы Луганской пропагандисты из 74-го центра ИПсО пригласили украинских журналистов с «5 канала», – сказал он.

По словам Филипоненко, в репортаже планируется использовать в качестве доказательств обстрелов фото и видео повреждений гражданской инфраструктуры, полученных в ходе боевых действий еще в 2014 году в результате обстрелов со стороны Украины.

- Подготовка фейка является попыткой украинского руководства "отвлечь внимание общественности от событий, произошедших в 35-й бригаде морской пехоты с гибелью трех диверсантов, в числе которых были иностранные наемники, - отметил офицер пресс-службы УНМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU