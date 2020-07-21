За год украинская армия выпустила по ДНР почти 35 тысяч боеприпасов

21 Июль 2020 2020-07-21T15:37:37+03:00

ВСУ выпустили за год по ДНР больше 30 тысяч боеприпасов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В СЦКК привели статистику нарушений ВСУ за год

Изменить размер текста: A A

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подвели статистику нарушений украинской стороны за год действия режима прекращения огня.

- Всего за период с 21 июля 2019 по 20 июля 2020 года было установлено 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов, - подвели итоги в СЦКК.

За это время, в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований погибли пять мирных жителей. Еще 60 получили ранения различной степени тяжести.

- Кроме того, было повреждено и разрушено 790 домостроений, поврежден 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За Горловку и Васильевку: Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

В результате противник понес потери (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU