2020-07-21T15:37:37+03:00
Политика

За год украинская армия выпустила по ДНР почти 35 тысяч боеприпасов

В СЦКК привели статистику нарушений ВСУ за год
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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ВСУ выпустили за год по ДНР больше 30 тысяч боеприпасовВСУ выпустили за год по ДНР больше 30 тысяч боеприпасовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подвели статистику нарушений украинской стороны за год действия режима прекращения огня.

- Всего за период с 21 июля 2019 по 20 июля 2020 года было установлено 3879 нарушений режима прекращения огня, более трети нарушений – с применением артиллерии и минометов, по территории Республики выпущено 34189 боеприпасов, - подвели итоги в СЦКК.

За это время, в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований погибли пять мирных жителей. Еще 60 получили ранения различной степени тяжести.

- Кроме того, было повреждено и разрушено 790 домостроений, поврежден 121 объект критической инфраструктуры и 17 транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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