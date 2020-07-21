2020-07-21T20:29:49+03:00
Политика

Киевские силовики пытались подорвать машину ОБСЕ

За патрулем украинские солдаты следили с помощью беспилотника
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ пытались подорвать машину наблюдателейВСУ пытались подорвать машину наблюдателейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Военнослужащие вооруженных формирований Украины пытались подорвать автомобиль сотрудников международной наблюдательно миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Артемово. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Заблаговременно рассчитав маршрут движения патруля ОБСЕ путем слежения за наблюдателями с использованием БЛА, во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня в районе фенольного завода в Артемово (Железное), военнослужащие 35-й бригады ВСУ совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

В Народной милиции добавили, что в момент взрыва – машина наблюдателей находилась в 300-х метрах.

- Благодаря чему никто не пострадал, - отметили в Управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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