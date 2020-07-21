Киевские силовики пытались подорвать машину ОБСЕ
Военнослужащие вооруженных формирований Украины пытались подорвать автомобиль сотрудников международной наблюдательно миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Артемово. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Заблаговременно рассчитав маршрут движения патруля ОБСЕ путем слежения за наблюдателями с использованием БЛА, во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня в районе фенольного завода в Артемово (Железное), военнослужащие 35-й бригады ВСУ совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.
В Народной милиции добавили, что в момент взрыва – машина наблюдателей находилась в 300-х метрах.
- Благодаря чему никто не пострадал, - отметили в Управлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU