Киевские силовики пытались подорвать машину ОБСЕ

21 Июль 2020 2020-07-21T20:29:49+03:00

За патрулем украинские солдаты следили с помощью беспилотника

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Военнослужащие вооруженных формирований Украины пытались подорвать автомобиль сотрудников международной наблюдательно миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Артемово. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Заблаговременно рассчитав маршрут движения патруля ОБСЕ путем слежения за наблюдателями с использованием БЛА, во время мониторинга патрулем миссии локального режима прекращения огня в районе фенольного завода в Артемово (Железное), военнослужащие 35-й бригады ВСУ совершили подрыв ранее установленного заряда в районе нахождения международных наблюдателей, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

В Народной милиции добавили, что в момент взрыва – машина наблюдателей находилась в 300-х метрах.

- Благодаря чему никто не пострадал, - отметили в Управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU