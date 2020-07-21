В 2020 году жители ДНР стали чаще усыновлять детей-сирот
По данным министерства труда и социальной политики ДНР местные жители стали чаще усыновлять детей-сирот. Так, с начала 2020 года 32 ребенка из детских домов уже нашли новые семьи. При этом семь из них имеют вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Всего в Республике усыновлено 335 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, из них в течение 2020 года семью и любящих родителей обрели 32 ребенка, — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время на учете состоит 45 кандидатов в усыновление, из них 16 одиноких граждан и 29 супружеских пар. Свою семью ждут еще 656 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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