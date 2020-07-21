Коронавирус в ДНР: Медики зарегистрировали три летальных случая от COVID-19

21 Июль 2020 2020-07-21T12:32:52+03:00

С начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 1534 жителей

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Согласно результатам исследованиям, полученным в лаборатории 20 июля, коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек. В том числе один случай – приехавшая из Украины женщина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у приехавшей из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, медики выписали из больниц 10 пациентов с полным выздоровлением от COVID-19. Им дважды сделали тексты на инфекцию, и они показали отрицательный результат. Также было зарегистрировано три летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет.

Таким образом, по официальным данным на утро 21 июля всего коронавирус в ДНР был выявлен у 1534 человек: на лечении находятся 732 пациентов, выписаны 710 человек, летальных случаев 92.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе Минздрава.

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ИСТОЧНИК KP.RU