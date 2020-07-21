2020-07-21T12:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: Медики зарегистрировали три летальных случая от COVID-19

С начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 1534 жителей
Екатерина Сорока
Поделиться:
Тем временем на Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекцииТем временем на Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Согласно результатам исследованиям, полученным в лаборатории 20 июля, коронавирус в ДНР выявили еще у семи человек. В том числе один случай – приехавшая из Украины женщина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у приехавшей из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Кроме того, медики выписали из больниц 10 пациентов с полным выздоровлением от COVID-19. Им дважды сделали тексты на инфекцию, и они показали отрицательный результат. Также было зарегистрировано три летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 75 и 67 лет.

Таким образом, по официальным данным на утро 21 июля всего коронавирус в ДНР был выявлен у 1534 человек: на лечении находятся 732 пациентов, выписаны 710 человек, летальных случаев 92.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он мечтал организовать рок-фестиваль для дончан»: В Донецке прошел вечер памяти музыканта Сергея Тарана, который ушел из жизни в 48 лет

Такой же вечер памяти состоялся в этот день в Питере (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители ДНР передали Киеву тело третьего украинского диверсанта
За год украинская армия выпустила по ДНР почти 35 тысяч боеприпасов
На одном из крупнейших металлургических заводов Донбасса произошел пожар
В 2020 году жители ДНР стали чаще усыновлять детей-сирот
Коронавирус в ДНР: Медики зарегистрировали три летальных случая от COVID-19
За Горловку и Васильевку: Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ
В Седово оборудуют пляжи для людей с ограниченными возможностями
Глава Седово рассказал, каким был курортный поселок до войны
Погода в Луганске на день: 21 июля ожидается дождь с грозой в середине дня
Как проехать на отдых в Седово
Погода в Донецке на день: 21 июля будет ясно и очень солнечно
Персонал Васильевской насосной станции вынужден прятаться в убежище из-за обстрелов ВСУ
В Седово заболевших среди отдыхающих не выявили
Обстрел тяжелым продолжается: Есть прямое попадание снаряда ВСУ в жилой дом в Горловке
Макеевчанина осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ
Погода в Донецке на неделю: Синоптики прогнозируют жару и дожди с грозами
Большая премьера: Донецкая муздрама покажет видео-спектакль по рассказу Зощенко
Народная милиция ДНР сбила украинский беспилотник, корректирующий огонь ВСУ по Горловке
Дистанционное обучение на новый учебный год могут отменить
1 января 2021 года в ДНР произойдет очередное повышение зарплат и пенсий
Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не обнаружено
Гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» работает исправно
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР