Глава Седово рассказал, каким был курортный поселок до войны

21 Июль 2020 2020-07-21T09:35:42+03:00

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Поселок Седово стал для жителей Республик Донбасса – считай что единственным морским курортом, куда можно добраться за пару часов. Однако не все знают, каким был поселок до войны.

Глава Седово – Владимир Степура – родился и вырос в поселке. Он рассказывает, что перед войной отдыхающих стало меньше. Пошел спад. Не было никакого развития.

- Все деньги пускались на Мелекино, Белосарайскую косу, Урзуф… А в Советское время здесь вообще прохода не было! Столько людей было… Тысячи ходили! – вспоминает Степура. - Если выйдешь вечером на центральную улицу – там два потока людей – в одну и другую сторону. В какой поток попадешь – туда и пойдешь. Здесь жизнь действительно кипела. Все пансионаты работали.

Глава поселка говорит, что были пансионаты не только наших шахт и ведомств Донбасса, были и всесоюзные пансионаты.

- Люди из Ленинграда, Москвы и даже Владивостока ехали к нам отдыхать, - сказал Владимир Степура.

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ИСТОЧНИК KP.RU