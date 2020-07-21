2020-07-21T10:21:38+03:00
Общество

В Седово оборудуют пляжи для людей с ограниченными возможностями

Об этом «Комсомолке» сообщил глава поселка Владимир Степура
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В Седово ведутся работы по оборудованию пляжейВ Седово ведутся работы по оборудованию пляжейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В курортном поселке Республики Седово оборудуют пляжи для людей с ограниченными возможностями. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал глава поселка Владимир Степура.

– Это – пандус в море, навес над пляжем, специальная раздевалка, лежаки и многое другое, - говорит он. - Такого никогда не было, хотя планы были давно.

На данный момент в Седово есть три городских пляжи. Остальные относятся к пансионатам. Решается вопрос об открытии дополнительных выходов к морю для отдыхающих.

Подходящие площадки есть. К тому же, в Новоазовске хотят задействовать в курортной сфере все наши приморские поселки, - рассказывает руководитель курортного поселка. - Село Самсоново, к примеру, может подойти для тех же студентов, если там построить корпуса и благоустроить территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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