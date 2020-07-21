Погода в Луганске на день: 21 июля ожидается дождь с грозой в середине дня

21 Июль 2020 2020-07-21T00:13:31+03:00

За 179 лет в Луганске 21 июля самая высокая температура достигала 38 градусов, а самая низкая – шесть градусов тепла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха будет колебаться от 13 градусов ночью до 31 градуса тепла днем

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21 июля луганчанам лучше прихватить с собой на улицу зонт, поскольку в середине дня в столице ЛНР может пойти дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21.00 20 июля до 21.00 21 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, местами гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 26-31 градус тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU