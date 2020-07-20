Большая премьера: Донецкая муздрама покажет видео-спектакль по рассказу Зощенко

20 Июль 2020 2020-07-20T17:01:22+03:00

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21 июля у Донецкой муздрамы будет большая премьера. Артисты театра впервые покажут собственный видео-спектакль. Это постановка «Требуется дворник», которая основана на комедии Михаила Защенко «Неудачный день». Об этом сообщила генеральный директор-художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматическго театра имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

Посмотреть премьеру может каждый из своего дома и для этого даже не требуется билет. Для этого в 17.00 нужно перейти на канал Муздрамы в YouTube, где и будет проходить трансляция спектакля.

— Представляем очередную, но необычную премьеру нашего театра. Этот спектакль не выйдет на сцене, он снят и, наверное, это больше фильм-спектакль по рассказу замечательного автора Михаила Зощенко «Неудачный день». Мы давно хотели, чтобы рассказы Зощенко появились у нас в репертуаре, и когда сложилась ситуация, что мы не могли работать в прямом контакте со зрителем, возникла идея у режиссера нашего театра Владимира Быковского в этом ключе отснять спектакль, — рассказала Волкова.

Съемки проходили на сцене в декорациях Сцены на Садовом. Из-за ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса в ДНР, в помещении могли находиться только три человека. Ими соответственно были актеры, которые менялись от одной сцены к другой, а также режиссер и оператор. Но даже с такими сложностями удалось отснять целых пять серий спектакля. Новые выпуски будут появляться на YouTube канале каждый вторник и пятницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU