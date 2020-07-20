Народная милиция ДНР сбила украинский беспилотник, корректирующий огонь ВСУ по Горловке

20 Июль 2020 2020-07-20T19:18:57+03:00

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Военнослужащим Народной милиции ДНР удалось сбить беспилотник, с помощью которого украинские силовики корректировали огонь по пригороду Горловки. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

— Минометный обстрел корректировался с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Мavik Pro». Благодаря слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции «Террикон-М2Н» украинский беспилотник был сбит, — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщали об обстреле населенных пунктов под Горловкой. Под минометный огонь тогда попали поселки Доломитное и Гольмовское. По данным ведомства, это действовали силовики из 35-й и 24-й бригад. Но когда беспилотник был уничтожен, обстрелы населенных пунктов прекратились

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ИСТОЧНИК KP.RU