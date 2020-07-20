2020-07-20T14:46:43+03:00
Общество

Дистанционное обучение на новый учебный год могут отменить

1 сентября дети пойдут в школу при условии сохранении стабильной ситуации по COVID-19
Екатерина Сорока
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Из-за коронавируса 19 марта образовательные учреждения ДНР перешли на дистанционную форму обученияИз-за коронавируса 19 марта образовательные учреждения ДНР перешли на дистанционную форму обученияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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1 сентября в школах Республики могут начаться полноценные занятия. При условии сохранения стабильной ситуации по COVID-19 дистанционное обучение могут и отменить. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с коллективом машиностроительного предприятия «Авиатех» в Снежном.

— Осталось не так уж много времени до 1 сентября, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться ровно таким образом как сейчас, то нет никаких препятствий чтобы мы отправили детей в школу. Очное обучение для нас крайне важно. Если не будет никаких экстренных ситуаций, а судя по информации наших специалистов, ничего не должно и быть, —отметил Пушилин.

Напомним, что уже в марте школы и другие образовательные учреждения Республики закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но при этом учебный процесс не приостановили. Школьников и студентов отправили на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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