Дистанционное обучение на новый учебный год могут отменить
1 сентября в школах Республики могут начаться полноценные занятия. При условии сохранения стабильной ситуации по COVID-19 дистанционное обучение могут и отменить. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с коллективом машиностроительного предприятия «Авиатех» в Снежном.
— Осталось не так уж много времени до 1 сентября, если ситуация с коронавирусной инфекцией будет развиваться ровно таким образом как сейчас, то нет никаких препятствий чтобы мы отправили детей в школу. Очное обучение для нас крайне важно. Если не будет никаких экстренных ситуаций, а судя по информации наших специалистов, ничего не должно и быть, —отметил Пушилин.
Напомним, что уже в марте школы и другие образовательные учреждения Республики закрылись на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Но при этом учебный процесс не приостановили. Школьников и студентов отправили на дистанционное обучение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдых в Седово – 2020: Как сейчас выглядит курортный поселок – фоторепортаж
Как выглядит отдых в Седово – 2020 – в объективе «Комсомолки» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»