1 января 2021 года в ДНР произойдет очередное повышение зарплат и пенсий
В январе 2021 года в Донецкой Народной Республике произойдет очередное повышение зарплат и пенсий. Об этом заявил сегодня на встрече с жителями Снежного Глава ДНР Денис Пушилин.
— Повышение заработных плат в бюджетной сфере и пенсий планируется с 1 января, — проанонсировал глава государства.
Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о планах к 2022 году довести заработные платы и пенсионные выплаты жителей Республики до уровня Ростовской области. Первые шаги к этому были сделаны в начале этого года. Тогда зарплаты и пенсии повысили на 20%. Таким образом минимальная пенсия составила 4800 рублей. Для сравнения на Украине в тот период минималка была 4375 рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Виктор Звягинцев: Виктор Носов всегда разбирался, почему у футболистов неигровое настроение
В столице ДНР прошли футбольные посиделки, посвященные 80-летию со дня рождения выдающегося футболиста и тренера (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»