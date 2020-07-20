1 января 2021 года в ДНР произойдет очередное повышение зарплат и пенсий

20 Июль 2020 2020-07-20T13:41:57+03:00

20 июля Глава ДНР встретился с жителями Снежного и сделал важное заявление по поводу зарплат и пенсий на 2021 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В январе 2021 года в Донецкой Народной Республике произойдет очередное повышение зарплат и пенсий. Об этом заявил сегодня на встрече с жителями Снежного Глава ДНР Денис Пушилин.

— Повышение заработных плат в бюджетной сфере и пенсий планируется с 1 января, — проанонсировал глава государства.

Напомним, что ранее Денис Пушилин заявил о планах к 2022 году довести заработные платы и пенсионные выплаты жителей Республики до уровня Ростовской области. Первые шаги к этому были сделаны в начале этого года. Тогда зарплаты и пенсии повысили на 20%. Таким образом минимальная пенсия составила 4800 рублей. Для сравнения на Украине в тот период минималка была 4375 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU