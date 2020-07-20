2020-07-20T12:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не обнаружено

Поскольку 19 июля исследования на COVID-19 не проводились
Екатерина Сорока
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Статистика по коронавирусу не обновиласьСтатистика по коронавирусу не обновиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За прошедшие сутки новых случаев коронавируса в ДНР обнаружено не было, поскольку на выходных исследования на заболевание COVID-19 не проводились. В лабораториях в это время проходила санобработка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 19 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на утро 20 июля в Республике официально зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 1527 из них: на лечении находятся 738 пациентов, выписано из больниц 700 человек, летальных случаев – 89.

Тем временем, на Украине продолжается вторая волна COVID-19. Число инфицированных там – 59 493.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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