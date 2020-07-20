Гуманитарный коридор на КПП «Еленовка» работает исправно

20 Июль 2020 2020-07-20T11:14:52+03:00

Это уже шестой гуманитарный коридор, организованный Донецком и Киевом на линии разграничения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На КПП «Еленовка» пропуск людей начался ровно в девять утра. Перемещение жителей осуществляют обе стороны

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На контрольно-пропускном пункте «Еленовка» 20 июля снова заработал гуманитарный коридор. Перемещение жителей осуществляют исправно две стороны с девяти часов утра. Об этом сообщил заместитель руководителя Службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР Александр Гончаров.

— Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» открыт сегодня с 9.00. Работаем в штатном режиме, — сказал Гончаров.

Также он добавил, что пропуск людей будет осуществляться до шести часов вечера. Из ДНР можно выехать только при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, а въехать – по заранее согласованному списку Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-nCoV. После прибытия на территорию Республики, все должны пройти двухнедельную обсервацию в учреждениях здравоохранения ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU