ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР
ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР в пять раз. Под огнем оказались Доломитное и Гольмовский. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – четыре раза. В зоне обстрела оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное и Гольмовский. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы, — говорится в сообщении.
За указанный период по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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