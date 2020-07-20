2020-07-20T10:19:50+03:00
Политика

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР

Обстрелы стали мощнее в пять раз
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 7 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 7 единиц. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР в пять раз. Под огнем оказались Доломитное и Гольмовский. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – четыре раза. В зоне обстрела оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное и Гольмовский. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы, — говорится в сообщении.

За указанный период по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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