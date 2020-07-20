20 Июль 2020 2020-07-20T10:19:50+03:00

Обстрелы стали мощнее в пять раз

Изменить размер текста: A A

ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов ДНР в пять раз. Под огнем оказались Доломитное и Гольмовский. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – четыре раза. В зоне обстрела оказались следующие районы и населенные пункты: Доломитное и Гольмовский. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 33 единицы, — говорится в сообщении.

За указанный период по территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось вооружение боевых машин пехоты, гранатометы разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящий сын земли донецкой: Сегодня Гиви исполнилось бы 40 лет

«Молодая Республика» установила памятный знак «Звезда Героя ДНР» погибшему Герою Республики Михаилу Толстых (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU