Настоящий сын земли донецкой: Сегодня Гиви исполнилось бы 40 лет

Он был никому не известный, простой парень, но ему была судьба стать героем. Сегодня Михаилу Толстых исполнилось бы 40 лет...

В его день рождения в Макеевке на территории батальона «Сомали» общественная организация «Молодая Республика» установила памятный знак «Звезда Героя ДНР» погибшему Герою Республики Михаилу Толстых.

Михаил Толстых (позывной Гиви) - полковник, командир батальона «Сомали». Фото: пресс-служба Главы ДНР

− Дорогие мои «сомалийцы», сегодня в 16:10 я родила своего сына. Ровно в это время он появился на свет. Я никогда не думала, что мой сын будет защищать Донбасс от киевской хунты! Что украинская власть будет стрелять по мирным людям, что моему сыну придется взять в руки оружие и защищать собственный народ. Я благодарна Богу, что мы воспитали с мужем настоящего Героя, настоящего защитника своей земли, − обратилась к присутствующим мама погибшего Нина Толстых.

Она также выразила слова благодарности общественной организации «Молодая Республика», администрации г. Макеевки и командирам батальона «Сомали», которые героически стоят на защите Донецкой Народной Республики.

Денис Пушилин почтил память героя. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память легендарного комбата и возложил цветы к его могиле.

Читайте также

Отдых в Седово – 2020: Как сейчас выглядит курортный поселок – фоторепортаж

Как выглядит отдых в Седово – 2020 – в объективе «Комсомолки» (подробнее)