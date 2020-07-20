В СБУ придумали приложение для слежки за подчиненными в Донбассе

20 Июль 2020 2020-07-20T09:34:10+03:00

Чтобы установить приложение пришлось изъять телефоны у всего личного состава группировки. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

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Командование группировки «Север» установило на телефоны боевиков специальное приложение для слежки. Таким образом, они будут знать о местоположении каждого бойца, надеясь таким образом уменьшить число случаев дезертирства. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.

— Командующим ОТГ "Север" предписано изъять у личного состава соединений телефоны и установить программное обеспечение, разработанное специалистами СБУ, которое позволяет постоянно отслеживать местонахождение военнослужащего, отправляя каждые 15 минут данные его геолокации оперативному дежурному штаба военной службы правопорядка "ООС", — говорится в сообщении.

В Народной милиции считают, что к такому решению СБУ пришло из-за печальной статистики группировки «Север», где 70% дисциплинарных проступков составляют самовольные оставления части военными.

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ИСТОЧНИК KP.RU