Выстрел утром, выстрел вечером: За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили перемирие в Луганщине
За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Силовики открыли огонь по населенным пунктам Калиновка и Логвиново. Об этом утром сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— За 19 июля со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по следующим направлениям: 4.55 Светлодарск – Калиновка (миномет 120 миллиметров, десять мин); 19.20 Луганское – Логвиново (миномет 120 миллиметров, восемь мин), — говорится в сообщении.
Также в Представительстве ЛНР добавили, что более детальная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередная провокация: Верховная рада Украины по-новому разделила территорию Донбасса
Украинские власти вместо урегулирования конфликта занимаются «перекройкой» региона (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»