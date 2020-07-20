Выстрел утром, выстрел вечером: За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили перемирие в Луганщине

20 Июль 2020 2020-07-20T08:25:22+03:00

Напомним, что за предыдущий отчетный период обстрелов зафиксировано не было. Фото: Пресс-центр штаба ООС

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За прошедшие сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Силовики открыли огонь по населенным пунктам Калиновка и Логвиново. Об этом утром сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За 19 июля со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по следующим направлениям: 4.55 Светлодарск – Калиновка (миномет 120 миллиметров, десять мин); 19.20 Луганское – Логвиново (миномет 120 миллиметров, восемь мин), — говорится в сообщении.

Также в Представительстве ЛНР добавили, что более детальная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU