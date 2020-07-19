Погода в Луганске на день: 20 июля в ЛНР будет +31

19 Июль 2020 2020-07-19T22:30:09+03:00

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Температура воздуха в ЛНР 20 июля будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 19 июля до 21.00 20 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 26-31 градус тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 27-29 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU