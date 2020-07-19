Погода в Донецке на день: 20 июля будет солнечно и +29

19 Июль 2020 2020-07-19T22:20:15+03:00

Розы цветут в Донецке до глубокой осени. Фото: Евгении Ка

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После ливней и гроз комфортная погода вернулась в Донецк. Средняя суточная температура не превышает +29, а свежий ветерок дарит долгожданную прохладу.

20 июля будет ясная погода в Донецке на протяжении всего дня, такой она и останется до глубокого вечера. На понедельник осадков синоптики нам не обещают.

Температура воздуха днем +29, вечером температура снизится до +14

В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины.

Средняя суточная температура начнет расти к концу месяца. Там она достигнет +33 - +35.

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ИСТОЧНИК KP.RU