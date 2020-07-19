2020-07-19T22:20:15+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 20 июля будет солнечно и +29

Вероятность осадков в понедельник невысокая
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Розы цветут в Донецке до глубокой осени. Фото: Евгении КаРозы цветут в Донецке до глубокой осени. Фото: Евгении Ка
Изменить размер текста:

После ливней и гроз комфортная погода вернулась в Донецк. Средняя суточная температура не превышает +29, а свежий ветерок дарит долгожданную прохладу.

20 июля будет ясная погода в Донецке на протяжении всего дня, такой она и останется до глубокого вечера. На понедельник осадков синоптики нам не обещают.

Температура воздуха днем +29, вечером температура снизится до +14

В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины.

Средняя суточная температура начнет расти к концу месяца. Там она достигнет +33 - +35.

Читайте также

Отдых в Седово – 2020: Особенности проезда в курортный поселок Республики

Как проехать в главный курортный поселок Республики и что нужно знать об отдыхе в Седово – 2020 – «Комсомолке» рассказал руководитель Новоазовского района Олег Моргун (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 20 июля в ЛНР будет +31
Погода в Донецке на день: 20 июля будет солнечно и +29
В ДНР прошли парады для горловских и донецких ветеранов
Выпал из машины и поломал руку: Украинский командир взвода подрался с подчиненными
Для кого упростят проезд в Седово
Глава Новоазовского района Олег Моргун: «У нас не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыха»
Киевские силовики минируют лес на Луганщине
Силы ДНР подавили огневую точку противника: Украина несет потери
В Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» Гиви
Легендарного донецкого баскетболиста Андрея Ботичева похоронили на Мушкетовском кладбище
Для чего нужны ограничения по въезду в Седово
Завтра на Еленовке откроется КПВВ на въезд и выезд
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному двухлетнему Данилу Беседину
В ЛНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел села
В ДНР 15 новых случаев коронавирусной инфекции
В Донецке две женщины и 6-ти летний ребенок попали в ДТП
С самого утра ВСУ обстреляли Горловку
Снаряды ВСУ летят в Ясиноватую и Васильевку: Украина трижды нарушила режим прекращения огня