Погода в Донецке на день: 20 июля будет солнечно и +29
После ливней и гроз комфортная погода вернулась в Донецк. Средняя суточная температура не превышает +29, а свежий ветерок дарит долгожданную прохладу.
20 июля будет ясная погода в Донецке на протяжении всего дня, такой она и останется до глубокого вечера. На понедельник осадков синоптики нам не обещают.
Температура воздуха днем +29, вечером температура снизится до +14
В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины.
Средняя суточная температура начнет расти к концу месяца. Там она достигнет +33 - +35.
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ИСТОЧНИК KP.RU