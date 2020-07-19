Отдых в Седово – 2020: Особенности проезда в курортный поселок Республики

С приходом лета многие задумались об отдыхе в Седово – 2020. Но из-за угрозы распространения коронавируса – этот сезон отличается от других. Жители стали проезжать на отдых в Седово с 1 июля. При этом присутствовали ограничения.

14 июля Глава Донецкой Народной Республики подписал поручение на Министра внутренних дел Алексея Дикого и главу Новоазовского района Олега Моргуна: С 15 июля 2020 года в пределах компетенции обеспечить отмену мероприятий по ограничению въезда граждан на территорию Новоазовского Района и выезда за его приделы.

Олег Валериевич рассказал «Комсомолке» о ситуации, которая складывается на сегодняшний день. Глава района встретил нас в своем рабочем кабинете. Примечательно, что руководитель администрации при беседе всегда занимает место за столом для совещаний. Откровенно признается, что здесь работается лучше, чем за основным столом руководителя.

Отдых в Седово - 2020 отличается от прошлых сезоновФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

– Руководствуясь поручением Главы Республики с 27 апреля был ограничен въезд на территорию Новоазовского района людей, не имеющих регистрации по месту жительства. Исключением были люди, которые выполняли должностные и функциональные обязанности. Благодаря этому нам удалось предотвратить на территории района распространение коронавирусной инфекции, – говорит Олег Моргун. – 30 июня Денис Владимирович поручил предусмотреть возможность въезда на территорию Новоазовского района и выезда за его пределы людей, которые прибывают здесь в целях оздоровления и отдыха. Согласно заранее поданным спискам. Их в районный межведомственный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции должны были передавать учреждения, которые оказывают такие услуги.

Руководитель Новоазовского района говорит, что те люди, которые официально зарегистрировались и соблюдали все требования, открыли сезон с 1 июля.

– К ним в любой момент мог зайти санитарный врач и проверить выполнение необходимых норм. Мы работали по такой системе и за это время в курортный поселок Седово заехало около 10 тысяч человек, – говорит Олег Валериевич. – Наш штаб провел большую работу, которая была направлена на обеспечение безопасного отдыха. С 15 июля мы прорабатываем дополнительные смягчения в пределах компетенции.

– Что показала первая половина июля, когда ограничения не были сняты, но были смягчены?

– Всё соблюдалось максимально. На сто процентов это невозможно нигде, но уровень соблюдения очень высокий. Это позволило не выявить ни одного заболевшего в Седово и Новоазовском районе, который был бы связан с местами отдыха. При этом у нас работают торговые точки, общепиты и развлечения.

Для отдыхающих открыты пансионаты, также остановиться можно у предпринимателей, но только зарегистрированных в Министерстве доходов и сборов. Сейчас таких – 165. Работа по регистрации продолжается. Бизнес под «черным флагом» – под запретом. За 15 дней июля зарегистрировались 114 человек. До этого был зарегистрирован лишь 51 предприниматель.

Меры позволили не выявить заболевших, связанных с местами отдыха. Ситуация находится под контролем - уверяют в СедовоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– В пансионатах и базах отдыха организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а физлица–предприниматели обязаны соблюдать те же санитарно–эпидемиологические нормы, но под наблюдением санстанции. К тем, кто будет уклоняться от регистрации, будут применяться меры согласно действующего законодательства.

– Кто будет заниматься выявлением «бизнеса в тени»?

– У нас есть рабочая группа, которая мониторит тех, кто официально не зарегистрирован. Если человек оказывает услуги без регистрации, то его не смогут проверить на выполнение необходимых норм. Это недопустимо, поэтому контроль крайне необходим, чтобы не создать здесь рассадник заболевания. Поймите, мы должны контролировать ситуацию. Главное, чтобы люди были здоровы. Это важнее всего.

– Списки теперь передаваться не будут? Люди могут проехать в Седово и уже на месте подобрать себе жилье?

– Списки остались – их предприниматели передают в наш штаб, а мы – на пост при въезде в Седово. Пропускают только тех, кто едет к зарегистрированным предпринимателям. Также сформировали полный список с контактами официальных мест отдыха, где выполняются все нормы.

В этом году в Седово появилось колесо обозренияФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

– Если люди едут покупаться на море туда и обратно, их пропустят на въезде в поселок?

– Этот вопрос сейчас также в стадии проработки. Пока только по спискам. Я думаю, что в скором времени сделаем некие упрощения для организованных групп, которые едут одним днем. На посту в любом случае придется регистрироваться, как это было и в прошлые годы. Также хотим сделать упрощение для тех, кто едет в гости к прописанным в поселке. Здесь также не обойдется без списков, но зато появится возможность приехать погостить.

– В масках в Седово купаться не нужно?

– Нет – такого требования у нас нет, но дистанцию рекомендуем соблюдать.

Продолжение следует...

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