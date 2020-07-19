2020-07-19T21:09:25+03:00
Общество

В ДНР прошли парады для горловских и донецких ветеранов

Их организаторами стало ОД "Донецкая Республика"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Их осталось так мало... Фото: пресс-служба ОД "Донецкая Республика"Их осталось так мало... Фото: пресс-служба ОД "Донецкая Республика"
Изменить размер текста:

Индивидуальные парады в честь ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) прошли сегодня в Донецке и Горловке.

- Парады в Донецке приняли Федор Турбовец и Геннадий Пяткин. Первый был призван в ряды Красной Армии в январе 1944 года. Его первый бой – за освобождение Винницы, затем за Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию. Был неоднократно ранен, - сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Парады в Донецке приняли Федор Турбовец и Геннадий Пяткин. Первый был призван в ряды Красной Армии в январе 1944 года. Его первый бой – за освобождение Винницы, затем за Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию.

Пяткин в 42-ом добровольцем поступил в школу юнг Северного флота на Соловецких островах. Пережил катастрофу на море, когда его корабль был торпедировн немецкой субмариной.

Ветераны Великой Отечественной войны Валентина Коротких, Григорий Белан и Владимир Мусоров приняли парады у своих домов в Горловке.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища исполнили песни военных лет. Ветеранам были вручены цветы и благодарности ОД «ДР» за проявленное мужество, патриотизм и любовь к своей Родине.

Акция «Парад для одного ветерана» организована в ДНР в рамках Года Великой Победы. Первый праздничный марш прошел 25 февраля в Донецке.

Читайте также

В ДНР сняли ограничение на въезд в Седово

Однако остановиться можно только у зарегистрированных физлиц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске на день: 20 июля в ЛНР будет +31
Погода в Донецке на день: 20 июля будет солнечно и +29
В ДНР прошли парады для горловских и донецких ветеранов
Выпал из машины и поломал руку: Украинский командир взвода подрался с подчиненными
Для кого упростят проезд в Седово
Глава Новоазовского района Олег Моргун: «У нас не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыха»
Киевские силовики минируют лес на Луганщине
Силы ДНР подавили огневую точку противника: Украина несет потери
В Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» Гиви
Легендарного донецкого баскетболиста Андрея Ботичева похоронили на Мушкетовском кладбище
Для чего нужны ограничения по въезду в Седово
Завтра на Еленовке откроется КПВВ на въезд и выезд
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному двухлетнему Данилу Беседину
В ЛНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел села
В ДНР 15 новых случаев коронавирусной инфекции
В Донецке две женщины и 6-ти летний ребенок попали в ДТП
С самого утра ВСУ обстреляли Горловку
Снаряды ВСУ летят в Ясиноватую и Васильевку: Украина трижды нарушила режим прекращения огня