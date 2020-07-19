В ДНР прошли парады для горловских и донецких ветеранов

19 Июль 2020 2020-07-19T21:09:25+03:00

Их осталось так мало... Фото: пресс-служба ОД "Донецкая Республика"

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Индивидуальные парады в честь ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) прошли сегодня в Донецке и Горловке.

- Парады в Донецке приняли Федор Турбовец и Геннадий Пяткин. Первый был призван в ряды Красной Армии в январе 1944 года. Его первый бой – за освобождение Винницы, затем за Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию. Был неоднократно ранен, - сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Парады в Донецке приняли Федор Турбовец и Геннадий Пяткин. Первый был призван в ряды Красной Армии в январе 1944 года. Его первый бой – за освобождение Винницы, затем за Западную Украину, Польшу, Чехословакию, Венгрию.

Пяткин в 42-ом добровольцем поступил в школу юнг Северного флота на Соловецких островах. Пережил катастрофу на море, когда его корабль был торпедировн немецкой субмариной.

Ветераны Великой Отечественной войны Валентина Коротких, Григорий Белан и Владимир Мусоров приняли парады у своих домов в Горловке.

Курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища исполнили песни военных лет. Ветеранам были вручены цветы и благодарности ОД «ДР» за проявленное мужество, патриотизм и любовь к своей Родине.

Акция «Парад для одного ветерана» организована в ДНР в рамках Года Великой Победы. Первый праздничный марш прошел 25 февраля в Донецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU