2020-07-19T20:34:02+03:00
Политика

Выпал из машины и поломал руку: Украинский командир взвода подрался с подчиненными

Драка произошла из-за требования военными выходных
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Боевики звереют от безделья. Фото: штаб "ООС"Боевики звереют от безделья. Фото: штаб "ООС"
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В Народной милиции рассказали, что "командиром батальона подполковником Павлюком в ходе проведения разбирательства по факту получения травмы было установлено, что старший лейтенант Ткачев выпал из кузова машины в результате драки с подчиненными, требовавшими от командира положенных выходных за привлечение к несению службы на передовых позициях сверх установленной продолжительности".

Командир взвода одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), получил перелом руки, упав с борта автомобиля "Урал" в результате драки с подчиненными. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В ходе перемещения к месту проведения практических стрельб из стрелкового оружия с личным составом одного из подразделений 25-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка в результате падения с борта автомобиля "Урал" получил перелом руки командир взвода старший лейтенант Ткачев, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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