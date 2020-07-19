Силы ДНР подавили огневую точку противника: Украина несет потери

19 Июль 2020 2020-07-19T17:11:17+03:00

УНМ сообщили об одном погибшем и еще одном тяжело раненом

Изменить размер текста: A A

Военнослужащие ДНР подавили огневые позиции украинских силовиков на донецком направлении, с которых в минувшие сутки велись минометные обстрелы. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

По данным УНМ, в указанном направлении огонь открыли подразделения 54-й и 57-й бригад.

- Огневая активность была подавлена. Потери противника: старший сержант Лисовенко погиб и еще один военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь в город Часов Яр, — говорится в сообщении Народной милиции.

Ранее Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Калиновке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками

Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU