Силы ДНР подавили огневую точку противника: Украина несет потери
Военнослужащие ДНР подавили огневые позиции украинских силовиков на донецком направлении, с которых в минувшие сутки велись минометные обстрелы. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
По данным УНМ, в указанном направлении огонь открыли подразделения 54-й и 57-й бригад.
- Огневая активность была подавлена. Потери противника: старший сержант Лисовенко погиб и еще один военнослужащий в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь в город Часов Яр, — говорится в сообщении Народной милиции.
Ранее Народная милиция ЛНР сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по Калиновке.
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ИСТОЧНИК KP.RU