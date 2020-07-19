В Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» Гиви
Активисты общественной организации «Молодая Республика» (ОО «МР») в Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» в честь полковника Михаила Толстых на территории его войсковой части. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОО «МР».
- Я никогда не думала, что мой сын будет защищать Донбасс от киевской хунты. Что украинская власть будет стрелять по мирным людям, что моему сыну придется взять в руки оружие и защищать собственный народ. Я благодарна Богу, что мы воспитали с мужем настоящего Героя, настоящего защитника своей земли, — мать погибшего Нина Толстых.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память легендарного комбата и возложил цветы к его могиле.
Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.
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ИСТОЧНИК KP.RU