В Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» Гиви

19 Июль 2020 2020-07-19T16:01:14+03:00

Михаилу Толстых сегодня исполнилось бы 40 лет

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Активисты общественной организации «Молодая Республика» (ОО «МР») в Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» в честь полковника Михаила Толстых на территории его войсковой части. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОО «МР».

- Я никогда не думала, что мой сын будет защищать Донбасс от киевской хунты. Что украинская власть будет стрелять по мирным людям, что моему сыну придется взять в руки оружие и защищать собственный народ. Я благодарна Богу, что мы воспитали с мужем настоящего Героя, настоящего защитника своей земли, — мать погибшего Нина Толстых.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память легендарного комбата и возложил цветы к его могиле.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.

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ИСТОЧНИК KP.RU