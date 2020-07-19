19 Июль 2020 2020-07-19T15:41:39+03:00

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Сегодня, 19 июля, легендарного донецкого баскетболиста Андрея Ботичева похоронили на Мушкетовском кладбище.

Как «КП» сообщала ранее, самый титулованный и известный баскетболист Донецкого края Андрей Ботичев ушел из жизни в возрасте 45 лет. С ним дома произошел несчастный случай, он упал и ударился головой.

- Неоценимый опыт молодому поколению мог бы передавать этот великий баскетболист. Но судьба распорядилась иначе, и мы все скорбим этому горю, - сказал президент Федерации баскетбола города Донецка Олег Головин.

Андрей Ботичев был играющим тренером. Вместе с ним сборная ДНР по баскетболу неоднократно выигрывала Первенства в России. Отпевание и прощание с легендой донецкого баскетбола проходило в храме на территории больницы Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU