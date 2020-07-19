Для кого упростят проезд в Седово
14 июля Глава Донецкой Народной Республики подписал поручение на Министра внутренних дел Алексея Дикого и главу Новоазовского района Олега Моргуна: С 15 июля 2020 года в пределах компетенции обеспечить отмену мероприятий по ограничению въезда граждан на территорию Новоазовского Района и выезда за его приделы.
Руководитель Новоазовского района Олег Моргун говорит, что сейчас прорабатываются дополнительные смягчения в пределах компетенции.
– Списки остались – их предприниматели передают в наш штаб, а мы – на пост при въезде в Седово. Пропускают только тех, кто едет к зарегистрированным предпринимателям. Также сформировали полный список с контактами официальных мест отдыха, где выполняются все нормы. Я думаю, что в скором времени сделаем некие упрощения для организованных групп, которые едут одним днем. Также хотим сделать упрощение для тех, кто едет в гости к прописанным в поселке.
За первую половину июля в курортный поселок Седово заехало около 10 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU