Для кого упростят проезд в Седово

19 Июль 2020 2020-07-19T19:20:45+03:00

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14 июля Глава Донецкой Народной Республики подписал поручение на Министра внутренних дел Алексея Дикого и главу Новоазовского района Олега Моргуна: С 15 июля 2020 года в пределах компетенции обеспечить отмену мероприятий по ограничению въезда граждан на территорию Новоазовского Района и выезда за его приделы.

Руководитель Новоазовского района Олег Моргун говорит, что сейчас прорабатываются дополнительные смягчения в пределах компетенции.

– Списки остались – их предприниматели передают в наш штаб, а мы – на пост при въезде в Седово. Пропускают только тех, кто едет к зарегистрированным предпринимателям. Также сформировали полный список с контактами официальных мест отдыха, где выполняются все нормы. Я думаю, что в скором времени сделаем некие упрощения для организованных групп, которые едут одним днем. Также хотим сделать упрощение для тех, кто едет в гости к прописанным в поселке.

За первую половину июля в курортный поселок Седово заехало около 10 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU