2020-07-19T19:20:45+03:00
Общество

Для кого упростят проезд в Седово

Об этом в интервью «Комсомолке» рассказал руководитель Новоазовского района Олег Моргун
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Проезд в Седово планируют упростить для некоторых категорийПроезд в Седово планируют упростить для некоторых категорийФото: Елена ЛЕБЕДЕВА
Изменить размер текста:

14 июля Глава Донецкой Народной Республики подписал поручение на Министра внутренних дел Алексея Дикого и главу Новоазовского района Олега Моргуна: С 15 июля 2020 года в пределах компетенции обеспечить отмену мероприятий по ограничению въезда граждан на территорию Новоазовского Района и выезда за его приделы.

Руководитель Новоазовского района Олег Моргун говорит, что сейчас прорабатываются дополнительные смягчения в пределах компетенции.

– Списки остались – их предприниматели передают в наш штаб, а мы – на пост при въезде в Седово. Пропускают только тех, кто едет к зарегистрированным предпринимателям. Также сформировали полный список с контактами официальных мест отдыха, где выполняются все нормы. Я думаю, что в скором времени сделаем некие упрощения для организованных групп, которые едут одним днем. Также хотим сделать упрощение для тех, кто едет в гости к прописанным в поселке.

За первую половину июля в курортный поселок Седово заехало около 10 тысяч человек.

Читайте также

Отдых в Седово – 2020: Особенности проезда в курортный поселок Республики

Как проехать в главный курортный поселок Республики и что нужно знать об отдыхе в Седово – 2020 – «Комсомолке» рассказал руководитель Новоазовского района Олег Моргун (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР прошли парады для горловских и донецких ветеранов
Выпал из машины и поломал руку: Украинский командир взвода подрался с подчиненными
Для кого упростят проезд в Седово
Глава Новоазовского района Олег Моргун: «У нас не выявили ни одного заболевшего, который был бы связан с местами отдыха»
Киевские силовики минируют лес на Луганщине
Силы ДНР подавили огневую точку противника: Украина несет потери
В Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» Гиви
Легендарного донецкого баскетболиста Андрея Ботичева похоронили на Мушкетовском кладбище
Для чего нужны ограничения по въезду в Седово
Завтра на Еленовке откроется КПВВ на въезд и выезд
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному двухлетнему Данилу Беседину
В ЛНР подавили огневую точку ВСУ, с которой велся обстрел села
В ДНР 15 новых случаев коронавирусной инфекции
В Донецке две женщины и 6-ти летний ребенок попали в ДТП
С самого утра ВСУ обстреляли Горловку
Снаряды ВСУ летят в Ясиноватую и Васильевку: Украина трижды нарушила режим прекращения огня