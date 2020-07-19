Для чего нужны ограничения по въезду в Седово

19 Июль 2020 2020-07-19T15:21:19+03:00

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Въехать в Седово можно только по заранее согласованным спискам, как и было в первой половине июля. Их в районный межведомственный оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции должны были передавать учреждения, которые оказывают такие услуги. Руководитель Новоазовского района Олег Моргун рассказал, что такие меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

– Остановится можно только у зарегистрированных физлиц. Сейчас таких 165. В пансионатах и базах отдыха организована работа медицинских служб, которые контролируют ситуацию, а физлица–предприниматели обязаны соблюдать те же санитарно–эпидемиологические нормы, но под наблюдением санстанции. К тем, кто будет уклоняться от регистрации, будут применяться меры согласно действующего законодательства, - говорит Олег Валерьевич.

В Новоазовском районе не выявили ни одного заболевшего коронавирусом, который был бы связан с местами отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU