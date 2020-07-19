Завтра на Еленовке откроется КПВВ на въезд и выезд

19 Июль 2020 2020-07-19T15:38:10+03:00

Пускать людей в ДНР будут по спискам штаба "Здоровое движение"

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Контрольный пункт въезда-выезда «Еленовка» на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией будет осуществлять пропуск людей 20 июля.

- Сообщаем, что 20 июля 2020 года КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд, — сообщили в Межведомственном оперативном штабе Республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Там напомнили, что для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение межведомственного штаба, а для выезда из страны нужна регистрация или прописка на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Киеву.

Напоминаем,что все, прибывшие в Республику со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

За консультативной помощью можно обратиться по телефону 45-0-45 с номеров мобильного оператора «Феникс» или (062) 284-50-45 с городского.

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ИСТОЧНИК KP.RU