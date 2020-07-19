В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному двухлетнему Данилу Беседину

19 Июль 2020 2020-07-19T14:46:32+03:00

На лечение мальчика собрали 560 тысяч рублей. Фото: "Время добрых"

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В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение двухлетнего Данила Беседина.

- На нашей планете снова торжество волшебства, - написали волонтеры. - Сбор для Данила Беседина объявляем закрытым! И как вот после этого не верить в чудеса? Наша цепочка добра, соединившая тысячи взрослых, ради одно тяжелобольного малыша, стала ещё крепче. А это значит, что у наших маленьких онкобольных подопечных есть поддержка и надежда. Ведь у них есть мы с вами!

На лечение мальчика было необходимо было собрать 560 тысяч рублей. Небезразличные люди перевели 577 335 рублей.

- Средства, в размере 17 335 рублей, превысившие сумму сбора, будут направлены на оплату предстоящих исследований в клиниках РФ, - рассказали в благотворительном фонде.

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ИСТОЧНИК KP.RU