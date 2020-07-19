2020-07-19T12:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР 15 новых случаев коронавирусной инфекции

Все инфицированные были в контакте с ранее заболевшими
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Прибывшие из Украины машины проходят санобработку. Фото: ДАНПрибывшие из Украины машины проходят санобработку. Фото: ДАН
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Пятнадцать новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Состояние новых пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 1527 случаев заболевания: выздоровели 700 человек, 738 на лечении, умерли – 89.

Все граждане, прибывшие в ДНР со стороны Украины, отправляются на бесплатную обсервацию в течение двух недель в лечебные учреждения Республики. За это время людей обследуют на Covid19.

Ранее в Донецкой Народной Республике сняли ограничение на въезд в курортный поселок Седово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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