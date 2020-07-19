В ДНР 15 новых случаев коронавирусной инфекции
Пятнадцать новых случаев COVID-19 зарегистрировано в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
В ведомстве уточнили, что вирус обнаружен у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Состояние новых пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 1527 случаев заболевания: выздоровели 700 человек, 738 на лечении, умерли – 89.
Все граждане, прибывшие в ДНР со стороны Украины, отправляются на бесплатную обсервацию в течение двух недель в лечебные учреждения Республики. За это время людей обследуют на Covid19.
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ИСТОЧНИК KP.RU