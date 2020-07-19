2020-07-19T10:54:55+03:00
Происшествия

В Донецке две женщины и 6-ти летний ребенок попали в ДТП

Авария произошла в Ворошиловском районе столицы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Авария произошла в центре города. Фото: МЧС ДНРАвария произошла в центре города. Фото: МЧС ДНР
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Ребенок и две женщины пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На пересечении улицы Артема и проспекта Мира 18 июля произошло ДТП. В результате столкновения легковых автомобилей Nissan Almera и Renault пострадали две женщины 1977 и 1990 годов рождения и ребенок 2014 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее в Донецке поступил сигнал о минировании офисного центра "Столичный".

Правоохранители об этом узнали от анонимного источника. Работников офисного центра вывели на улицу. Сообщение оказалось ложным. Такие сообщения несут за собой уголовную ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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