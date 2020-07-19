Снаряды ВСУ летят в Ясиноватую и Васильевку: Украина трижды нарушила режим прекращения огня

19 Июль 2020 2020-07-19T08:57:52+03:00

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Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило три раза, – сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц.

Под обстрел попали окрестности Ясиноватой, поселок Крутая Балка и район села Васильевка. Чудом никто не пострадал, хотя каждый обстрел - это новые разрушения.

Ранее представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева призвала Киев определиться с соблюдением Минских соглашений. До этого Украина заявила о проведении местных выборов в октябре 2020, хотя это предполагает выполнение и других условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU