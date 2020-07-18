Погода в Луганске на день: 19 июля без осадков и жара до 30 градусов
19 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 25-30 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
20 июля ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 12-17, днем 26-31 градус тепла. 21 июля – переменная облачность, местами гроза, температура воздуха ночью 14-19, днем 26-31 градус выше нуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU