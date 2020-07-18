2020-07-18T18:57:43+03:00
Политика

В ЛНР рассказали, что оптимизация вузов затронет более шести с половиной тысячи студентов

На совещании в Правительстве Республики обсуждали реформу высшего образования
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сергей Цемкало и Ольга Долженко отчитались о реформе вузов. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦСергей Цемкало и Ольга Долженко отчитались о реформе вузов. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ
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Более шести с половиной тысячи студентов вузов Республики затронет процесс оптимизации системы высшего образования. Об этом в ходе совещания с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил министр образования и науки Сергей Цемкало.

- Из 37 тысяч студентов 6 661 вовлечен в процесс оптимизации, - сказал Цемкало. - Наибольшее количество - это студенты Луганского аграрного университета.

Кстати, на этом заседании Правительство ЛНР переименовало два вуза Республики. Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко переименован в Луганский государственный педагогический университет. Донбасский государственный технический университет – в Донбасский государственный технический институт.

К концу следующей недели вузы завершат перевод на смежные специальности студентов, принявших решение продолжить обучение в своем вузе. На контроле Минобразования также находится вопрос трудоустройства педагогов.

Первый заместитель министра образования и науки Ольга Долженко сообщила, что в университетах Республики завершено формирование новых структур.

- У нас нет дублирующих специальностей, - сказала она. - Единственное, что мы разрешаем педагогическому университету еще доработать структуру и в связи с кадровым вопросом, и потому что там идет усиление профиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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